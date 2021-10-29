Beykoz’da gidilecek 5 kahvaltı mekanı

İstanbul Boğazı’nın manzarasının tadını çıkarırken bir yandan da kahvaltı etmek ister misiniz? O zaman Beykoz ilçesi tam size göre. Beykoz’ un en güzel kahvaltı yerlerini sizler için derledik.

1: Mihribat Korusu

Boğaza karşı kahvaltı etmenin yanında yürüyüş yolları, çocuk parkları ve otopark gibi birçok hizmeti bulunan Mihribat Korusunu aileniz ile birlikte tercih edebilirsiniz.

Adres: Kanlıca Mahallesi, Mihrabat Cad. Mihrabat Korusu No: 50, 34810 Beykoz

Tel: (0216) 425 86 16

Ortalama Fiyat: Kişi başı 110 TL

Çalışma saatleri: 08.00 – 00.00 *Her gün açık

2: Hidiv Kasrı

Doğa ile iç içe bir kahvaltı keyfi istiyorsanız burası tam size göre.

Hidiv Kasrı’nda, hafta içi 09.00 ile 13.00 saatleri arasında serpme kahvaltı.

Hafta sonu ise 09.00 ile 13.30 saatleri arasında açık büfe kahvaltı hizmeti verilmektedir. Serpme kahvaltının ücreti ise kişi başı 38 TL’dir.

Adres: Çubuklu Korusu, Çubuklu Cd. No:32, 34805 Beykoz/İstanbul

Tel: (0216) 413 96 64

Ortalama Fiyat: İki kişi için 85-90 TL

Çalışma Saatleri: 09.00 – 23.00 *Her gün açık

3: Şahvar Riva

Gözlerden uzak, Riva deresinin yanında olan huzurlu bir kahvaltının adresi.

Adres: Değirmendere Köyü, Kılıçaslan Camii karşısı, Mucize Cad. Samyeli Çıkmazı Sok. No: 8, Beykoz



Tel: 0216 433 34 41 – 0532 452 51 52



Ortalama Fiyat: İki kişilik (ekstralarla birlikte) 130 – 150 TL



Çalışma saatleri: 09.00 – 20.00 *Her gün açık

4: Botanik Kahvaltı

Adından da anlaşıldığı gibi doğa ile iç içe bir kahvaltı keyfi sunuyor.

Adres: Değirmendere Köyü, Kılıçaslan Camii karşısı, Mucize Cad. Samyeli Çıkmazı Sok. No: 8, Beykoz



Tel: 0216 433 34 41 – 0532 452 51 52



Ortalama Fiyat: İki kişilik (ekstralarla birlikte) 130 – 150 TL



Çalışma saatleri: 09.00 – 20.00 *Her gün açık

5: Otağtepe Kafe

İstanbul köprülerinin ikisini de gören açıda yapılan kafe, deniz havası almak ve kahvaltı yapmak için kaçınılmaz bir mekan.

Adres: Göksu Otağtepe Caddesi No:117 Kavacık / Beykoz

Rezervasyon Telefon: 0553 784 41 43

Fiyat: Otağ Serpme Kahvaltı fiyatı 120 TL (2 kişilik) / Otağ Kahvaltı Tabağı 40 TL

Çalışma saatleri: 08.00 – 00.00 *Her gün açık