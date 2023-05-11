Bu yılın başlarında, 1988 yapımı sevilen Tim Burton filminin devamı, onlarca yıldır geliştirme sürecinde kaldıktan sonra nihayet ilerlemeye başladı. Beetlejuice 2 hakkında Michael Keaton’ın baş karakter olarak geri dönmesi ve Wednesday’den Jenna Ortega’nın orijinal filmde Winona Ryder tarafından canlandırılan Lydia Deetz karakterinin kızı olarak kadroya katılması dışında pek bir şey bilinmiyor. Yeni gelen bir açıklamaya göre Justin Theroux da açıklanmayan bir rolde yer alırken, çekimlerin 10 Mayıs’ta başlaması bekleniyor. Şimdi de film için bir vizyon tarihi paylaşıldı.

Beterböcek 2’nin vizyon tarihi Warner Bros. tarafından resmen açıklandı. Devam filmi 6 Eylül 2024’te sinemalarda olacak. Yani Beetlejuice 2, Marvel Sinematik Evreni’nin iki Oscar ödüllü Mahershala Ali’nin başrolünde oynadığı Blade yeniden başlatmasıyla aynı gün vizyona girecek. Söz konusu Marvel filmi de yıllardır geliştirme sürecinde olduğu için ikilinin nasıl bir rekabet içinde olacağı şimdiden merak konusu.