Rapçi Beta Berk Bayındır‘ın yaşadığı binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmesi başta rap camiası olmak üzere müzikseveri yasa boğdu. Beta Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü sonrası ifade veren Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener, “3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk’in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm.” dedi.

Beta Berk Bayındır’ın kimi hayranlarından tepki alan Simla Ener ise, “Canımdan can koptu. Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk’imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.