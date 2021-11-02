Bestemsu Özdemir’in aracını görenler şok oldu

Yaşadığı böbrek iltihabı yüzünden bir süre tedavi gören güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, hastalığını atlatıp Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. Kullandığı cipi park edip, aracından inen Özdemir, AVM’ye doğru yürüdü. Oyuncunun kullandığı aracı görenler gözlerine inanamadı.

Mağazaya, aldığı bir kıyafeti değiştirmek için girdiği anlaşılan Özdemir’in aracının, kaplamasının kalktığı ve farlarının bant ile kapatıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirlerin, arabası hakkında sorduğu “Arabanızda epey hasar var. Sürekli küçük kazalar mı yapıyorsunuz?” sorusuna Özdemir, “Hayır, arabam baya çok eski. Bu yüzden boyası kalkıyor” şeklinde cevap verdi.