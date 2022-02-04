Geçtiğimiz aylarda ünlü şef Yağız İzgül ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini dair birbirinden farklı üç hikayenin anlatıldığı müzikal komedi ‘Kalpten Kalbe’nin gala gecesine katıldı.

29 yaşındaki oyuncu el ele görüntülendiği şef Yağız İzgül hakkında, “Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız” açıklamasını yaptı.

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ”Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.