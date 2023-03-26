Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı. Yanında bir beyefendi ile objektiflere yakalanan Özdemir, mekandan çıkarken sarıldıkları sırada kameraları fark edince hemen beyefendinin yanından ayrıldı. Hızla oradan uzaklaşan ünlü ismin erkek arkadaşının, mekanda tekrar girerek Özdemir’i yalnız bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

Gazetecileri karşısında gören Bestemsu Özdemir, “Birlikte bir konteyner almak istiyoruz. Onların iki tane mekanı var burada. O yüzden bir araya geldik. Çok eski arkadaşım olur kendisi. Aşk olsa zaten söylerim” dedi.

Yılbaşı gecesinde evlilik teklifi aldığı ve mutluluk gözyaşlarıyla birlikte ‘Evet’ yanıtını verdiği Serkan Mehmet Durdu ile birlikteliği 31 Ocak 2023’te biten Özdemir, ani ayrılık kararları hakkında “Bazen şanssızlıklar olabiliyor. Kısmet böyle şeyler. Hâlâ görüşüyorum. Üç gün sonra beni beraber de görebilirsiniz, başka birisiyle de görebilirsiniz. Bilemiyorum. Şu an önceliğim bu konular değil. İkinci gün Hatay’a gitmiş birisi olarak şu an gerçekten başka bir önceliğim var” ifadelerini kullandı.