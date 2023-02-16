15 Şubat Çarşamba günü birçok ünlünün katıldığı ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyasında, programa katılan ünlü isimlerden biri de oyuncu Bestemsu Özdemir oldu.

Depremin en çok etkilenen illerinden biri olan Hatay’dan dönerek canlı yayına yardım için katılan oyuncu Bestemsu Özdemir, gözyaşlarını tutamadı.

‘Türkiye Tek Yürek’ ortak yayınında Bestemsu Özdemir’in üzgün olduğunu gören Acun Ilıcalı, “Bestemsu çok ağlıyor orada… Çok duygulandın biz de öğrensek aslında” dedi. Depremin ardından Hatay’a yardım için gittiğini ve yeni döndüğünü söyleyen Bestemsu Özdemir, “Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

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