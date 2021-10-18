Best Model Yarışmacılarının Olay Yaratacak İtirafları

Tv8’de yayınlanan 2.sayfa programına konuk olarak katılan Elmas Yıldız, Best Model yarışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Organizasyon sahibinin erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dediğini ileri süren Yıldız, birincinin kim olacağına daha yarışma başlamadan karar verildiğini söyledi.

“Kulaklarımla Duydum”

Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, telefonla programa bağlanarak Elmas Yıldızı’ın söylediklerini destekleyerek şu ifadeleri kullandı: “Hem Organizatör Aydın Bey‘in Elmas‘a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu. Bir kaç yarışmacı 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştırmayacağız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı…Ben şok oldum sahnede”

“Masaj Yapanı Sıralamada Öne Alıyorlar”

Arslan “Best Model tarihinde bir ilk yaşandı: kel bir birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da ‘İlk 5’te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı’ diyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman yaptım. Ahlaksız bir teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. ‘Erkan Özerman‘a masaj yaparsan derece garanti’ dendi. Ben bu pis işleri yapmadım”