Beşiktaş’ın Çok Sevilen 5 Kahvaltı Mekanı

Çakmak Kahvaltı Salonu

2002 yılında açılmış olan bu kahvaltıcı, Beşiktaş’ın en eski kahvaltıcılarından biri. İlgili çalışanları ve uygun fiyatlarıyla birçok kişiyi kendisine müdavim yapan bu kahvaltıcının önünde haftasonu uzun sıralar oluşuyor. Erzincanlı bir işletmeciye ait olan bu mekana, kahvaltı ürünlerinin çoğu Erzincan’dan getirtiliyor. Gençlerin sıklıkla tercih ettiği bu mekan sade ve uygun fiyat menüsü sebebiyle kahvaltıcılar sokağının en popüler mekanlarından biri.

Otlangaç Kahvaltı Kafe

Otlangaç Kahvaltı Kafe sabah 08.30’dan akşam 18.30’a kadar tüm gün boyunca kahvaltı servisi yapıyor. Mütevazi bir ambiyansı olan bu mekanda makul fiyatlara beyaz peynir, çeçil peyniri, Erzincan tulum peyniri, yeşil-siyah zeytin, biberli yeşil zeytin, reçel, bal-kaymak,lorlu böğürtlen, Nutella, acuka, dereotu, roka, maydanoz, çeri domates, salatalık, köy biberi, zeytin salatası, patates kızartması, sigara böreği, sosis kızartması, pişi, lorlu böğürtlen, isteğe bağlı olarak sahanda yumurta ya da omlet seçeneklerinde oluşan mükellef bir kahvaltı sunuyor, yanında da bir termos çay cabası.

Bikahvaltı Beşiktaş

Yeşillik ve sebze sevenler için ideal bir mekan olan bu mekan, biberli yumurta, dereotlu omlet ve krep gibi sebze severlerin bayılacağı seçenekler sunmakta. Hızlı servisi olduğu için kapıda beklemenize gerek olmadan kahvaltınızı yapabileceğiniz bu mekan, sağlam bir kahvatlı menüsü sunuyor.

Reçel Türevleri

Beşiktaş’taki kahvaltıcılar arasında adı üzerinde, en çok reçel türünü bulabileceğiniz yer burası. Elliye yakın reçel çeşidi sunan bu mekanda, mevsimine göre bir çok reçelin tadına bakabilirsiniz. Armut, karpuz kabuğu, soğan, kabak, ananas, limon, domates, havuç gibi bir çok daha önce duyulmamış reçel türüne rastlayıp şaşırmak işten bile değil. Bunun yanı sıra birçok kahvaltı seçeneği de sunan mekanın, serpme kahvaltısı da oldukça güzel. Katkı maddesiz ve doğal ürünler kullanan bu mekan, yeni bir şeyler arıyorsanız tam size göre.

Peynir Ekmek

Bu mekanın kalabalık bir menüsü var. Az kahvaltı, çok kahvaltı, renkli kahvaltı, et kahvaltı, hamur işi kahvaltı, peynir ekmek kahvaltı gibi birçok farklı kahvaltı çeşidi sunan bu mekanda, sipariş vermek uzun zaman alabilir. Diğer mekanlardan farklı yanı ise çeşit çeşit pide, krep, gözleme ve börek çeşidi olması. Kalabalık menüsü ve lezzetli yemeklerine müdavim olabileceğiniz bir mekan.