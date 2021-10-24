Berrak Tüzünataç’tan Yeni Dizi Müjdesi!

Bir süredir sevenlerinden uzak olan Berrak Tüzünataç, Gain isimli dijital platformda program yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün aynı platformda yayınlanan ‘Hamlet’ dizisinin galasına katıldı.

“Yeni bir şeyler var”

Yaz tatilinden sonra işe döndüğünü ve yeni bir proje için çalışmaya başladığını söyleyen Berrak Tüzünataç, “Yeni bir şeyler var. Biz de keyifle üretiyoruz, çalışıyoruz, eğleniyoruz” diyerek sevenlerine müjde verdi. Dijital bir dizi projesinde izleyeceğimiz oyuncu, yeni projesiyle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Yalnız olmaktan mutluyum

Aşk hayatıyla ilgili ortaya atılan iddiaları da cevaplayan güzel oyuncu, bu iddiaların uzun süredir bekar olmasından kaynaklandığını ve doğruluk payının olmadığını söyledi. Yıllardır bu duruma alıştığını belirten oyuncu, yalnız olmaktan mutlu olduğunu söyledi.