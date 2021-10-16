Berrak Tüzünataç’ın 8 Yaş Küçük Sevgilisiyle Kaçamağı

Güzel oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi yapımcı Rafael Cemo Çetin ile tatil kaçamağında.

Yunan Adalarına Kaçamak Tatil

Yunan Adalarında beraber tatil yapan Berrak Tüzünataç ve Rafael Cemo Çetin, aşklarını sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Rafael Cemo Çetin’in, sosyal medya hesabında “Benim yaz mevsimim Aralık’ta bitiyor” notuyla yaptığı paylaşıma Tüzünataç, kalp emojisiyle cevap verdi.

“Aşk hayatım çok iyi”

Daha önce Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi isimlerle beraberlik yaşamış olan Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda “Aşk hayatım çok iyi” şeklinde bir açıklama yapmıştı.