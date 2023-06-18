Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Tüzünataç, “Toplantım var, geç kaldım yetişmeye çalışıyorum” dedi.

38 yaşındaki oyuncu, sonrasında “Bir kaç proje var görüştüğüm ama artık çok seçici davranıyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan yaz mevsimini çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Tüzünataç, “Deniz ve kum benim olmazsa olmazlarımdan… Yaz mevsimini çok seviyorum ve bu sene de tabii ki denizin tadını çıkaracağım” ifadelerini kullandı.