Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç‘ın yaz tatili keyfi hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayından beri Bodrum’da bulunan Tüzünataç, önceki gün Çeşme’de bir beach’te görüntülendi. Erkek arkadaşıyla uzun süre güneşlenen ve ardından denize giren 38 yaşındaki oyuncunun, arkadaşına deniz içinde bir şeyler anlatırken etrafına sık sık göz attığı gözlerden kaçmadı.

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Tüzünataç, denizde yürüyerek arkadaşıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra şezlonglarda güneşlenen ikili, sohbetlerine devam etti.