Türk sinemasına girişini, ‘Organize İşler’ filminde Cem Yılmaz‘ın canlandırdığı ‘Müslüm Duralmaz’ın sevgilisi rolüyle tanımlayan Berrak Tüzünataç, at üzerinde olduğu bir sahne üzerine, “Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti.” yorumunu yaptı.

Oyunculuğa başlangıcı hakkında konuşan Berrak Tüzünataç: “İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim. Oradaki insan kaynakları müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi zannederken, ‘Afiş’ programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim! Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.” ifadelerinde bulundu.

37 yaşındaki başarılı sanatçı, 2005 yapımı ‘Organize İşler’ filminde ünlü komedyen Cem Yılmaz‘ın canlandırdığı mafya babası ‘Müslüm Duralmaz’ın sevgilisi ‘Ebru’ karakterine hayat vermişti. İlk sahnesinde at üstünde görünürken, sahnenin unutulmaz bir ana dönüşümü ön görülebilir nitelikte.