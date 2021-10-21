Berrak Tüzünataç La Casa De Raisa Vanessa’da

İlk sezonu yayınlandığından beri dünyayı kasıp kavuran La Casa De Papel‘in farklı bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Ülkemizde ve dünyada adından çokça bahsedilen moda evlerinden olan Raisa – Vanesssa adlı markanın tasarımcıları Raisa – Vanessa Sason kardeşler İstanbul Moda Haftası adı altında İlkbahar – Yaz 2022 koleksiyonlarını ülkemize hatta dünyaya tanıttılar. Koleksiyonun tanıtım filminde ise son dönemlerde sürekli aşk haberleriyle gündemde olan Berrak Tüzünataç oynuyor. Kendisine oyuncu olan Yaz Yüceil eşlik ediyor.

Tanıtım Filminin Konusu

Berrak Tüzünataç ünlü bir soyguncu olan Bianca Brigante‘yi oynuyor. Berrak Tüzünataç ve Yaz Yüceil iki aşığı oynuyorlar.Meksika kartelini kandırıp soygun yaparlar, ardından başlarını bu dertten kurtarmaya çalışırlar. Öykü aslında döneminde çok konuşulan ve günümüzde hala adından bahsettiren Bonnie ve Cyle‘dan esinlenilmiş. Filmin yönetmen koltuğunda ise Rafael Cemo Çetin oturuyor.

Yazı : Anna Maria Çilingir