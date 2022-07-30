Önceki gün bir İstanbul’daki AVM’de alışveriş turuna çıkan Berrak Tüzünataç, hayranlarının gösterdiği ilgiye kayıtsız kalmayıp, fotoğraf çektirme isteklerini kabul etti. Pozitif tavırlarıyla sevenlerinin takdirini kazanan Tüzünataç, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Keyifli tavırlar sergileyen 37 yaşındaki ünlü oyuncunun, yazlık siyah uzun bir elbise giymesi ve dışarıya makyajsız çıkması dikkatlerden kaçmadı.