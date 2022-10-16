Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve politik çıkışlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.

Berna Laçin, “Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım. Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık” ifadelerini kullandı.

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