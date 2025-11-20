Destek Yayınları, yaşamın merkezine “ilişki kurma cesaretini” yerleştiren Berna Köker Poljak‘ın yeni kitabı “Birikim” i yayımladı.

Üç çocuk annesi yazar, anne babalığı bir “mükemmeliyet çabası” değil, bir “birlikte büyüme alanı” olarak tanımlıyor. “Birikim”, ebeveynliğin yalnızca çocuk yetiştirmekle değil, kendini anlamakla da ilgili olduğunu hatırlatan kısa ama derin yazılardan oluşuyor.

Kitap, kendinle ilişki kurmaktan şefkate, sabırdan sadeleşmeye, çocuklardan öğrenmeye uzanan yedi bölümde; anne babalığın duygusal, düşünsel ve ruhsal katmanlarını yalın ama güçlü bir dille ele alıyor. Poljak, ebeveynliğin özünde “çocuğa öğretmekten çok, birlikte öğrenmek” olduğunu söylüyor.

Her “birikim”, okura sessiz bir farkındalık alanı açıyor — yargısızca, öğretme kaygısı olmadan, sadece yan yana olabilmenin güzelliğini hatırlatıyor. Berna Köker Poljak, daha önce büyük ilgi gören “Ölüm Yaşamın Mührü” adlı kitabında ölüm ve yas üzerine yürüttüğü farkındalık çalışmalarını paylaşmıştı. “Birikim” ise bu içsel yolculuğun yaşamın içindeki yansımalarını sunuyor — sade, içten ve dönüştürücü bir rehber olarak.

Arka kapak yazısı:

Birikim, şu anda yirmi iki yaşında olan oğlum Bora üç yaşındayken yazılmaya başlandı. Henüz küçük bir çocuğa eşlik ederken, anneliğin bende neleri dönüştürdüğünü anlamaya çalışıyordum. Yazmak, o dönemde kendimi dinlemenin, karmaşanın içinde neye tutunabileceğimi bulmanın bir yolu oldu. Zamanla bu satırlar, annelik yolculuğumun içten bir kaydına dönüştü.

Yıllar geçtikçe fark ettim ki Birikim yalnızca çocuk yetiştirmekle ilgili değil; insanın kendini tanıma, durma, düşünme ve yeniden bağ kurma çabasıyla da ilgili. Her yazı, o uzun annelik yolculuğunun ufak bir durağı. Bu kitapta yer alan metinler, cevaplar vermekten çok, birlikte düşünmeye, hissetmeye ve hatırlamaya davet ediyor. Umuyorum, bu kitap senin de kendi birikimlerini hatırlamana ya da yeniden keşfetmene vesile olur.