Göz6 programıyla ekran macerasına adım atan Keklikler, 2017 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün kattı. Survivor başarısından dolayı bu sene de Survivor All Star 2022 de yarışıyor. Ünlü güzelin kız kardeşi Berrin Keklikler’i gören herkes şaşıp kaldı.

Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey’den 2. olarak ayrılmıştı. Sonrasında Rusya’da düzenlenen Miss World’de Türkiye’yi temsil etti. Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyor ;Bir Anda, Acıtır ve Havaya gibi şarkıları da bulunuyor.

Sosyal medyada aktif olan Berrin Keklikler, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.