Ünlü şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün iki kızı ile birlikte Etiler’de yer alan bir AVM’de görüntülendi. Şahin’e, eşinin geçtiğimiz günlerde ‘üçüncü çocuk’ sorusuna verdiği “Bunu bana değil, Özlem Hanım’a sorun. Ben dünden razıyım” cevabı hatırlatıldı.

Konuyla hakkında açıklama yapan Özlem Ada Şahin, “Zirvede bıraktım” dedi.

Basın mensuplarının “Erkek çocuk istemiyor musunuz?” sorusu üzerine Şahin, “Nereden biliyorsunuz? Belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey. Sürekli onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Onlar için üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı diyelim, şu an düşünmüyorum” yanıtını verdi.