Berkay Şahin’den eleştirilere yanıt

Şarkıcı Berkay Şahin bir alışveriş merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lüks tatil ve çok harcama yaptığı ile ilgili konuşan Berkay, “Çok harcamıyorum ama öyle söyleniyor” diye yanıt verdi.

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı‘nda objektiflere takıldı. Berkay doktor kontrolü çıkışı, bu yazı çok çalışarak geçirdiğini, lüks tatil ve harcamalar yaptığı ile ilgili, “Çok harcamıyorum ama öyle söyleniyor” diye yanıt verdi.

“Harbiye’de olmak orayı doldurmak zordur”

Eşi Özlem Ada Şahin’i doktora getirdiğini söyleyen Berkay, Türkiye’nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu söyledi. Berkay, “Harbiye’de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye’deki en önemli sahnelerinden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur. Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor bilmiyorum? Bizdeki rakamlar gerçek ötesi hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz” dedi.

“Eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım”

Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurtdışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını belirtti; “Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım. Dolayısıyla onlarla tatile çıkmak, onlarla vakit geçirmek benim için çok normal, çok çalıştığım için. Çok harcamıyorum, sadece çok harcadığım söyleniyor” ifadelerini kullandı.