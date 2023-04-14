Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, Etiler’de yer alan bir AVM’de objektiflere takıldı. 4 yaşındaki kızı Zeynep ile birlikte mağazaları dolaşan Şahin, “Şehir dışındaydım işlerimden dolayı, daha yeni döndüm. Bir sağlık kampına katıldım. Sağlıklı beslenme ve spor üzerine, yaş ilerledikçe mecbursun bence. Böyle şeylere dikkat ediyoruz. Mayıs sonu gibi yine var. Ona eşim Özlem ile beraber gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Kızları ile ilgili konuşan şarkıcı, “Zeyno daha çok babacı. Arya ortada diyebilirim. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Çocukların ikisi de dil kursuna, yüzme kursuna ve jimnastiğe gidiyor. Hangisinin, yeteneği neye varsa ona yönelsinler” dedi.

Berkay Şahin, soruları cevapladığı sırada yerinde durmaya kızı Zeynep hakkında kendisine benzetme yapan gazetecilere “Küçükken yaramaz bir çocuktum ama şimdi değilim. Onlar da birazcık bana benzemiş” dedi.

41 yaşındaki şarkıcı, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri ile ilgili sorulara ise “Dizi teklifleri geliyor ama bana göre değil. Ben gelenleri reddediyorum. Çünkü o tempoya ayak uydurabileceğimi düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın bence. Ben iyi bir şarkıcıyım. İleride belki olursa bakarız ama zor” diyerek yanıt verdi.