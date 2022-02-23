Önceki gün voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile birlikte Rumelihisarı’nda objektiflere yansıyan Berkay Ateş, ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor” şeklinde konuştu

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Oyuncu Berkay Ateş ile Eczacıbaşı takımının milli voleybolcusu Simge Aköz, önceki gün Rumelihisarı’nda görüntülendi. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikili, birlikte kahvaltı yaptı.

Yemek sırasında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Ateş, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Bir saate yakın kaldıkları mekandan kendi araçlarıyla ayrılan ikiliden ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Sete gidiyorum”

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Berkay Ateş, “Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce ‘Annem’ dizisinde oynamıştım. O zamanda aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu.” dedi.

Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, gazetecilerin, “Ölüm sahnesi çekilmiş.” sözlerinin üzerine, “Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Keyifle yaşıyorum”

Kısa bir süre önce Simge Aköz ile aşk yaşamaya başlayan Berkay Ateş, ilişkisi hakkında da konuştu. Ünlü isim, “Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor.” açıklamasında bulundu. Ateş, röportajın ardından aracına binerek, setin yolunu tuttu.

İlk kez yan yana

Berkay Ateş ve Simge Aköz, iki ay önce ilk kez Arnavutköy’de objektiflere yansımıştı. İkili, basın mensuplarını fark edince mekana ayrı ayrı girmeye karar vermişti.

Berkay Ateş’ten ‘Simge Aköz’ açıklaması – Güncel Magazin Haberleri

Berkay Ateş, muhabirlerin, “İlişkiniz hayırlı olsun efendim, neler söylemek istersiniz?” sorusuna aldırış etmeden hızlıca kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına gitmişti

Ünlü voleybolcu Simge Aköz de Ateş gibi suskunluğunu korumuştu.

“İyi ki…”

Kısa bir süre sonra birlikteliklerini ilan eden ve aşklarını sosyal medyada taşıyan çiftten Aköz, sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Simge Aköz, 35 yaşına basan ünlü oyuncuya, “İyi ki…” sözleriyle seslenmişti.