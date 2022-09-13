Geçtiğimiz cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bir gün sonra da düğün yaptı. Berk Oktay’ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu, nikah günü çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum “

Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, hakkında beraat kararı verildiğini açıkladı. ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Merve Şarapçıoğlu, dün de eski eşi Berk Oktay’ın kendisini aldattığını iddia etti. ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk olan Şarapçıoğlu, “Berk’ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim” şeklinde konuştu.

“İlahi adalet”

Şarapçıoğlu, “Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Merve Şarapcıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmişti. Çift daha sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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