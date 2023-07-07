Geçtiğimiz yaz Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs’ta bir ev satın aldı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Ünlü oyuncu İskele’deki Long Island adlı bölgede bulunan sahil evi için 180 bin Sterlin (5 milyon 987 bin 861 TL) ödeme yaptı.

Berk Oktay, eşinin Kıbrıs’ı sevdiğini bildiği için böyle bir sürpriz yaparak onu şaşırtmış. Oyuncu çift, yeni sezona başlamadan önce evlerine yerleşerek yaz mevsiminin tadını Kıbrıs’ta çıkaracak.