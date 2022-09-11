Aile ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Nikahta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikilinin paylaşımı sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Oktay, fotoğrafta kalbinin olduğu yere eşini etiketleyerek gönderisine “Öz’üm” notunu düştü. Çiçeği burnunda çifte arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik yorumları geldi.