Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve 10 Eylül’de sade bir törenle evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftin den güzel oyuncu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Düğünün ardından balayına gidemediklerini söyleyen Atiksoy, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederken “Biz zaten böyle olacağını biliyorduk. Çalışıyoruz Berk’de ben de, setlerimiz devam ediyor. Daha sonra uygun bir boşlukta gideriz zaten, o yüzden sorun etmedik” dedi.

Berk Oktay’ın 2020 yılında boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun, “Berk, beni Yıldız ile aldattı” sözleri hatırlatılan 36 yaşındaki ünlü oyuncu, sessizliğini korumayı tercih etti.