Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler yardım ve desteklere devam ederken Berk Oktay da sosyal medya üzerinden yardımların AFAD‘a yönlendirilmesi gerektiği hakkında çağrıda bulundu.

“Biz de çalışmalarımızı AFAD ile yürütüyoruz”

Berk Oktay, depremzedeler için yardım yapan herkese şu sözlerle çağrıda bulundu:

Herkes yardımlarını resmi olarak AFAD koordineli yapsın. Öbür türlü bireysel kişisel yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor. Karman çorman halde ortada kalıyor. Yardımlarımızı düzgün şekilde kolileyip, orada çalışan insanların zaman kaybetmemesini yardımların bir an önce ulaşmasını sağlayabiliriz. Biz de çalışmalarımızı AFAD ile yürütüyoruz.

İlginizi çekebilir;