Oyuncu Berk Atan, depremin meydana geldiği andan beri kişisel hesabından sıkça depremzedelere ve enkaz altında kalan vatandaşlara yardım için seferber oldu.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, takipçisi yüksek olduğu halde sessiz kalan isimlere tepki gösteren Berk Atan, ”Böyle günlerde hava civa şeklinde takılıp sosyal medyasına paylaşım yakıştırmayan, kitlesi olmasına rağmen havasından civasından paylaşım yapmaya tenezzül etmeyen sektördeki tüm kişilere yazıklar olsun! Boş beleşler sizi. Ulan belki bir kişiye faydam olur diye hiç düşünmüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

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