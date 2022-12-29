Güzel oyuncu Beril Pozam, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Sosyal medyadan kendisine gelen soruları cevaplayan Pozam, “Çapkın biriyle beraber olabilir misin? Yoksa kıskançlıktan delirir misin?” sorusuna, “Kıskançlıktan delirmem. Ben karşılıklı ilişkide güven arayan bir insanım. Kaygılandığım yerde durmam. Çapkın biri bana çekici bile gelmez” diyerek yanıt verdi.

En çok sinirlendiği şeyin aptal yerine konulmak olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, “Hepimizin bir zeka seviyesi, duyguları, tecrübe ettikleri var. Bunu hiçe sayan tiplere sinir oluyorum, her defasında da bozarım onları, avlarım” dedi.

Beril Pozam, “Suna ve Seyran’ın yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. Sen gerçekten Suna olsan yapabilir miydin?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Bilmem. Yaşadıkları durum çok zor. İnsanların içinde bulunduğu durumlara benzer koşullar altında olmadan yorum yapmak beni biraz geriyor. Büyük konuşmuş gibi hissediyorum. Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna’ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna’nın bu dünyada var olduğunu bilebilmek, güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor.”

Konuşmasına devam eden Pozam, “Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler bana bire bir anlatılan hikayelerden biri oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor” dedi.

“Suna’nın bu hali ne olacak?” diye soran bir izleyicinin sorusunu da cevap veren başarılı oyuncu, “Hiç bilmiyorum. Genç bir kadın, hayatı öğreniyor. İnşallah başına çok kötü şeyler gelmez. Umutluyum ondan. Suna bence akıllı biri” açıklamasında bulundu.