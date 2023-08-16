OGM Pictures imzası taşıyacak olan ‘Kanlı Yayın’ adlı dizi, genç bir kızın ölümü ve ardından yaşanan büyük kaosu etkileyici bir anlatımla izleyicilere sunacak. Dizide Bergüzar Korel, Caner Cindoruk, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Kaan Mirac Sezen, Merve Nur Bengi, Demirhan Demircioğlu ve Mina Derman gibi isimler yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altutaş’ın haberine göre; Dizinin kadrosuna son olarak deneyimli oyuncu Erkan Bektaş dahil oldu. Oyuncu, ‘Kanlı Yayın’ dizisinde ‘İrfan’ karakterini canlandıracak. İrfan rolüyle genç oyuncu Tolga’nın (Demirhan Demircioğlu) babasını canlandıracak olan Bektaş, ‘Safir’ dizisinde de ana karakterlerden birini oynayarak iki farklı dizi seti arasında mekik dokuyacak.