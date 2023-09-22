Kasım 2021’de 3. çocuğunu e dünyaya getiren Bergüzar Korel, aldığı hamilelik kilolarını hızla verdi. Ekranlara dönmeye hazırlanan Korel, imajını değiştirirken oldukça zayıfladı. 2. Sayfa’nın haberine göre ünlü oyuncu, 8 ayda 20 kilo verdi. Kısa sürede ulaştığı fit görünümünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Korel’in bu hali, takipçileri arasında “mide ameliyatı mı oldu?” sorularına sebep oldu.



Meme küçültme operasyonu geçirmiş

Yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yapıp 1 saat yüzen ünlü oyuncu, bunlara ek olarak yeni dizisinin seti başlamadan önce meme küçültme ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyon sonrası üst vücudu toparlayan Korel, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.