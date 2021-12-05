2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, geçtiğimiz haftalarda üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Mutlu birliktelikleri ile herkesin örnek aldığı oyuncu çiftten Korel’in doğumdan önce yaşadığı zor anlar, kızı Leyla’nın doğumu ile yerini mutluluğa bıraktı.

Ünlü oyuncu, kızı ile çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Herkesin yüzünü gülümseten paylaşıma Korel’in hayranlarından binlerce beğeni gelirken yorumlara, kalp ve nazar boncuğu emojileri atıldı.