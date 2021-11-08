Bergüzar Korel: Sağlığımız yerinde

Kızı Leyla’yı kucağına alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, doğumdan sonra ilk kez sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Korel, fotoğrafın altında iyi dileklerini sunan herkese teşekkür etti.

Korel, fotoğrafın açıklamasında şunları yazdı: “Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki.. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu… Bin şükür Leyla’nın da, benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize…”

İşte o fotoğraf: