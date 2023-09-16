Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, oyuncuların hayatlarına dair yorumda bulunanlara karşı sitem ile karışık mizah içeren paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Dizi setinden sabaha karşı eve döndüğünü ifade eden Korel, ne kadar yorgun olduğunu fotoğraflarla anlattı. İlk karede vücudundaki morlukları gösteren oyuncu, “Mesela o morluklar, tokatlar filan hep rol değil mi?” notunu düştü.

Bir sonraki karede ise ünlü oyuncu, “Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaa…” ifadesini kullandı.

Bergüzar Korel, üçüncü paylaşımında ise “Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi mesela? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz” dedi.