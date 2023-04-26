Üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti sık sık gündeme geliyor. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten Korel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ülkemizi sarsan büyük depremlerin ardından yardım kampanyalarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel gündemi yakından takip ediyor.

Korel son olarak sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamı gündemdeyken sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Korel paylaşımında “Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet’e bağlayanlar… İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık” dedi.