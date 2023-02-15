Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından afet bölgesi için ünlü isimlerden yardım ve destek gelmeye devam ediyor. Oyuncu Bergüzar Korel de depremzedelere destek olmak için duyuru ve paylaşım yapmaya devam ederken son olarak, desteklerin devam etmesi gerektiği hakkında çağrıda bulundu.

“Şu anda kıyametin ortasındayız”

Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Her şey yeni başlıyor. 1 haftanın sonunda ben çok yoruldum deyip gitmek gibi bir seçeneğimiz yok. Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız. Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil. Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz. Hepimiz el ele. Herkes koruyucu aile olmak istiyor 95.000 başvuru olmuş” ifadelerini kullandı.

Korel, sözlerine “Süreç uzun, herkes gücünün yettiği anası babası da olsa; ihtiyaç sahibi bir aileyi sahiplenip bir bebeğin mama, bez, özbakım masrafını üstlenebilir. Bana göre bu da korumaktır, sahiplenmektir. Para gönderip birkaç paylaşım yapıp kenara çekilip hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız. Hep devam, tam gaz devam!” diyerek sözlerini tamamladı.

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