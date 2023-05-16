14 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden sonra afet bölgesindeki vatandaşların tercih ettiği aday ve partiler sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından sert eleştirildi. Depremzedeler için ilk günden bu yana yardım çalışmalarında yer alan Bergüzar Korel de yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

2,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen…”