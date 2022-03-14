Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Prof. Dr. Onur Erol, Ağustos 1989’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldüre Bergin’in kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen’in psikolojisi hakkında bilgiler verdi.

“Şımarık olmayan bir kadındı”

Prof. Dr. Onur Erol, ünlü sanatçının çok kötü bir durumda olduğunu ve ondan yardım istediğini belirtti ve ekledi, ‘O zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım’ ifadelerini kullandı. Bergin’in hiçbir zaman gelecekten ümidi kesmediğini söyleyen Erol, “Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı” ifadeleri dikkat çekti.

Tedavinin iki yıl sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Onur Erol, “Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı” dedi.

İşte o anlar: