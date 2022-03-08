4 Mart’ta vizyona giren ‘Bergen’ filmi Adana’nın Kozan ilçesi dışında tüm Türkiye’de seyircilerle buluştu. Arabeskin ünlü ismi Bergen’in katilinin ise filmin Kozan’da yayınlanmaması ile olan ilişkisi tartışmalara sebep oldu. Film ekibini tehdit ettiği söylenen Bergen’in katili Halis Serbest konuyla ilgili ‘Neler Oluyor Hayatta’ ekibine konuştu. Muhabirlerin filmi izlemeden içeriğini nerden biliyorsunuz sorusuna Serbest, “Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem” dedi. Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini söyleyen Serbest, “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık kalmaz” sözleriyle filmi istemediğini belirtti.

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ isimli programda Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan‘a “Size yayınlanmamasına yönelik bir talep geldi mi?” sorusunu yöneltti. Kazım Özgan ise, “Kesinlikle böyle bir talep gelmedi. Gelseydi yayınlardım. Mesela başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah IQ testi göndermiş. Bu ne demek oluyor? Bu bir sanatçıya yakışır mı? Ben hiç muhatap olmadım. Belediye yetkilileri ve sinema idaresi filmleri seçerler ve sonra komite hangi filmlerin geleceğine karar verir… Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak.” dedi.