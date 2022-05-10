Beyaz perdede vizyonda bulunduğu zaman dilimi boyunca gündeme bomba gibi oturup büyük hasılat geliri elde eden Bergen filmi dijitale geçmeye hazırlanıyor. tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini oynadığı, Nergis Öztürk, Ariç Pişkin, Ahmet Kayakesen, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş’in de yetenekleri ile göz doldurduğu filmi 14 Haziran’da Türkiye dijital platform piyasasına girmeye hazırlanan Disney Plus satın aldı.