2015 yılında katıldığı ‘Miss Turkey’ yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. İki çocuk annesi olan Yenenler, eşiyle çektiği eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel isim, eşi yanındayken şarkıcı Murat Dalkılıç’ı arayarak, “Eser’e ulaşamadım. O da demişti ki Murat’la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?” diye sordu. Eser Yenenler’i ele vermek istemeyen Dalkılıç, arka arkaya yalanlar söylemeye başladı. “Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor. Ben ona söylerim” diyen Dalkılıç, Berfu Yenenleri’in “Onu uyandırabilir misin?” sorusu üzerine ise “Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak” diyor.

Şaşkınlık içerisinde telefonu kapatan Berfu Yenenler, “Erkekler kapatılsın” dedi. O anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine “Erkek örgütlenmesi” notunu düştü. Paylaşıma kayıtsız kalmayan Dalkılıç, “Abi yolda insanlar yüzüme yüzüme gülüyor” yorumuyla gündem oldu.