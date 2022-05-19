Berfu Yenenler, Youtube’da yayınladığı Diss Turkey adlı programında, influencerların yanlışlarını eleştirip, kara tahta üzerinde bu infliiculerarı türlerine göre ayırdı.

Influncerler yapmayan kişilerin de birer influencer gibi hareket ettiklerini söyleyen Yenenler, bu mesleğin, anne influencer, yemek influencerı ve az influencer gibi farklı türlere ayrıldığını anlattı.

Programın bir bölümünde kendisine gelen eleştirilere cevap veren Berfu Yenenler, kendi adıyla açılmış ‘fake’ hesaplar ve bu hesaplar nedeniyle başına gelen olaylardan söz etti.

Yenenler, sahte bir twitter hesabından paylaşılan “Koca parası yiyorum” şeklindeki bir tweet yüzünden, takipçileri tarafından linç yediğini söyledi.

Ayakkabı meselesi yüzünden eleştirildiğini söyleyen Yenenler, “Bir ayakkabıya 50 bin Türk Lirasi vermediğim için linç” dedi.

Ünlü isim yediği linçlerden bahsetmeye devam ederken “Burak Özçivit’in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim” diye ekledi.