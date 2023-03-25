Eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı video nedeniyle kendisi hakkında yapılan bir habere sitem etti. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirip imajını yenilemişti. Bir magazin sayfası ise Yenenler’in son halini “Yeni dudaklarıyla” notuyla yayınlandı. Berfu Yenenler ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

39 yaşındaki Yenenler, bahsi geçen paylaşıma “Valla yok. Birinde dişli gülüyorum, birinde dişsiz. Yorumdaki herkese DM (direkt mesaj) fotoğrafı mı atayım? Ha bu arada canım ister yaparım?” yorumunu yaptı.

Sonrasında ise kendi sayfasında da bir paylaşımda bulunan Berfu Yenenler, “Canım ister çene yaptırırım, canım ister kulak yaptırırım. Ne bu güzellik baskısı!” mesajı ile tepkisini dile getirdi.