Berfu Yenenler’den kendisine dişi ile ilgili mesaj atan diş doktoruna tepki geldi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu yenenler instagram hesabından bir diş doktorunun attığı mesaja tepki gösterdi. Yenenler, “kendimi sevmek de suç ya” dedi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti yine gündemde. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan bir diş doktorunun mesajını ifşa etti. Devamlı doktorlardan estetikle ilgili tavsiylerini içeren mesajlar almaktan sıkılan Berfu Yenenler, bir diş doktorunun mesajını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

“Mükemmellik baskısından aşırı bıktım”

Berfu Yenenler bir başka paylaşımında ise, ”Kendimi her gün aynada görüyorum zaten. Rahatsız olsam ben değiştiririm. Mükemmellik baskısından aşırı bıktım, kendimi sevmek de suç ya!” diyerek isyan etti.

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