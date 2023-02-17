Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra Berfu ve Eser Yenenler çifti, evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için test yaptırmaya karar verdiler. Şehir merkezinden uzakta yaşayan Berfu Yenenler, “Türkiye’de konut fiyatları aralık ayında yüzde 167.8 arttı” haberini görünce çileden çıktı.

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından haberi paylaşarak “Bunu nasıl kimse denetlemez durduramaz bir şey yapamaz 1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz ne yapacağız? Mesela ne istiyorsunuz artık ben anlamadım ya da kümesleri ev diye 10.000.000’a satmak normal mi oldu artık?” diyerek tepki gösterdi.

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