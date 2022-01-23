Ünlü oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçı Sezen Aksu’ya yönelik yaptığı, “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” açıklamasını sosyal medyadan eleştirdi.

Beren Saat yaptığı paylaşımda, “Halka şiirler okuyup, şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün ‘Dilini koparırız’ demesine inanmak istemiyorum” düşüncesini dile getirdi.

Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikâyemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu’yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen.” ifadesini kullandı.