Uzun yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarları ile izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi gündemden düşmüyor.

Aşk-ı Memnu dizisinin 19. bölümünde Bihter’in elinde tuttuğu kitapla ilgili sosyal medyada yer alan iddiayı gazeteci Arif Hür yazısı ile çürttü.

Gazeteci Arif Hür yazdı

Aşk-ı Memnu’nun 19. bölümünde Bihter’in (Beren Saat) elinde tuttuğu J.R.R. Tolkien’in yazdığı ‘Hurin’in Çocukları’ adlı kitapta, Aşk-ı Memnu’da olduğu gibi yasak ilişki yaşandığı ve kadın karakterin eserinden sonunda intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Gazeteci Arif Hür, yeni yazısında sosyal medyayı sallayan bu iddiaya açıklık getirdi.

Arif Hür yazısında şunları kaydetti, “Bu iddia periyodik olarak yılda 1-2 kere mutlaka gündeme geliyor. Bir sosyal medya kullanıcısının iddia ettiği bu olay tam olarak gerçeği yansıtmıyor. ‘Hurin’in Çocukları’nda Turin ve Nienor adındaki iki kardeş yasak ilişki yaşıyor. Ancak ejderha Glaurung’un büyüsü altında oldukları için kardeş olduklarını bilmiyorlar.

Glaurung ölüp büyü bozulunca kardeş olduklarını fark ediyorlar. Sonrasında her ikisi de intihar ediyor. Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Bihter (Beren Saat) karakterleri ise en başından beri akraba olduklarının bilincinde” ifadelerini kullandı.

“Zaten kitap Behlül’e ait”

Sözlerini sürdüren Arif Hür, “Zaten kitap Behlül’e ait. Bihter, Behlül’ün odasına girip eşyalarını karıştırdığında kitaba da göz ucuyla bakıyor” dedi.