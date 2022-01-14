Evliliklerinde uzun süren çalkantılı dönemi arkada bırakan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti el ele Ozan Doğulu’nun doğum günü partisinde görüntülendi.

Doğulu Ailesi ile de arasının pek iyi olmadığı iddia edilen Beren Saat, Aile bireylerininde olduğu doğum günü partisindeydi.Ünlü çift, mekana girerken el ele mutluluk pozu verdi. Ailesiyle arasının düzeldiği eşiyle partiye katılan Kenan Doğulu‘nun mutluluğu da objektiflere yansıdı.

Siyahlar içinde olan Saat’ın transparan kıyafeti dikkat çekti. Sütyen tercih etmeyen ve cesur bir görüntü sergileyen Saat’in tarzı sosyal medyada da konuşuldu.