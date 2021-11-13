Beren Saat o rolü küçümseyerek reddetti!

Kulüp dizisi yayına girdiği günden itibaren bolca ilgi gördü. Sosyal medyada büyük ilgi gören yapımda Gökçe Bahadır’ın oyunculuğu çok beğenildi.

“Assolist olmam lazım”

Dizide Gökçe Bahadır’ın hayat verdiği Matilda karakterinin önce Beren Saat’e teklif edildiği fakat Saat’in ”Ben gazinoda ütücüyü mü oynayacağım? Assolist oynamam lazım” diyerek rolü reddettiği iddiaları ortaya atıldı. Dizinin gördüğü yoğun ilgiden sonra Beren Saat’in pişman olup olmadığı da merak konusu.